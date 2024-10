Alfonso Signorini al Grande Fratello fa ironia sull’italiano di Perla Vatiero | la reazione di lei sui social

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la sesta puntata del(clicca QUI per leggere), il reality show condotto da, che vede la presenza in studio di Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi nelle vesti di opinioniste. Proprio quest’ultima ieri sera ha ricevuto una stoccata dalla vincitrice dell’ultima edizione del reality,, la quale intervistata da Casa Chi (clicca QUI per leggere), aveva così commentato i giudizi espressi da Beatrice nei confronti di Shaila Gatta: Beatrice era la queen delle provocatrici al GF, ha mostrato molto la sua femminilità a ragazzi anche molto piccoli. Nel dare un’opinione del genere iofaccio due passi indietro, penso meglio che non esprimo un giudizio del genere se io in primis sono così.