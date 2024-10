Aldo Capitini e la Nonviolenza | un seminario promosso da Colombaria e Circolo Gobetti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Firenze, 4 ottobre 2024 - “e la”, questo il titolo deldall’Accademia de "La” e dalculturale Pieroil prossimo venerdì 11 ottobre alle 15,30 nella Sala Conferenze dell’Accademia La(Via Sant’Egidio 23). “La figura di– spiega Roberto Badulato, presidente delPiero-, assieme a Guido Calogero uomo di punta del liberalsocialismo, è ancora poco conosciuta e semmai solo legata al fatto che venisse definito come il Gandhi italiano o come l’ideatore della marcia della pace. Ma prendendo spunto da una sua frase “ la libertà è nulla se non è mezzo per l’eguaglianza” possiamo definire,assieme ad altri studiosi ,come uomo di pensiero, un filosofo libertario e controcorrente. Proponeva un “potere di tutti”, democrazia partecipativa e integrale.