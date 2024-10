Zanini | Complimenti al Napoli per aver puntato su un giocatore del calibro di McTominay

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 3 ottobre 2024): “La Juve ha messo una bella pietra sopra la propria autostima, avendo ribaltato una partita molto difficile” Nicola, intervenuto a “1 Football Club” su 1 Station Radio, ha sottolineato come l’aspetto più evidente della prestazione della Juventus in Champions League sia stato l’atteggiamento. Secondo l’allenatore ed ex calciatore, la squadra ha fatto un importante passo avanti in termini di autostima, dimostrando grande capacità nel ribaltare una partita complicata.ha inoltre elogiato il calcio di Thiago Motta, definendolo molto europeo, e sottolineando come l’allenatore sia bravo a sfruttare gli spazi lasciati dagli avversari. “Conte, come tutti, dopo 4-5 partite non ha certezze” Secondo Nicola, Antonio Conte ha cercato di ridurre la pressione sulcon le sue dichiarazioni, evitando di alimentare aspettative eccessive.