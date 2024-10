Yuasa Battery i numeri fanno ben sperare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Inon mentono mai e anche quelli ufficiali resi noti dalla Lega Volley mostrano, o meglio confermano, l’ottimo esordio dellaGrottazzolina in Superelga al cospetto dei vice campioni d’Italia di Monza.di squadra decisamente top per quello riguarda la ricezione e l’attacco. Lainfatti è stata la squadra che nel primo turno di campionato, alla prima sua apparizione in Superlega, ha avuto la percentuale alta di ricezione perfette con il 39,3% di squadra,assolutamente di rilievo altissimo. Contro una squadra tra l’altro come Monza che ha girato molto bene in battuta, mettendo a segno ben 11 ace.