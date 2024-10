Welcome day per le classi prime e gita a Pioraco

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 3 ottobre 2024) È tornato, come da tradizione, ilday per ledell’Itet Carducci-Galilei – Cpia, che ha visto coinvolti circa 150 alunni degli indirizzi Afm, Turismo, Costruzioni ambiente e territorio e comunicazione, accompagnati da 11 docenti. Nuova la mèta: non più Fermo, che ha sempre ospitato l’iniziativa, ma. Il motivo viene spiegato dal docente Giuseppe Lupoli, referente responsabile e ideatore del progetto: "Ho voluto tenere conto degli elementi chepoteva offrire e renderli segno per i nostri alunni. L’acqua lì presente nelle sorgenti ha richiamato la vita, fatta di relazioni, di conoscenze. La montagna ha richiamato il luogo dell’incontro, dove praticare la gentilezza, il rispetto, l’accoglienza reciproca a partire dal saluto, gesto tipico dei luoghi di montagna fra quanti si incrociano nei sentieri.