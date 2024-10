Virginio ‘Amarene’ tra inclusione e metafore | Non puoi fermare l’emancipazione

Leggi tutta la notizia su funweek

Si intitola Amarene il nuovo singolo di, che segue le orme – sonore e liriche – di Notte Nera. La storia è quella di un amore proibito e clandestino e il messaggio del brano si amplia nel video diretto da Annamaria Liguori. Ne abbiamo parlato conracconta Amarene Amarene sembra seguire il percorso sonoro già tipico di Notte Nera. Le atmosfere sono molto upbeat, quasi anni '80.«Anche il racconto stesso è una continuazione, non solo i suoni. Dopo quella Notte Nera, a un certo punto la storia si evolve. La relazione continua e, per varie ragioni, viene vissuta in maniera clandestina. A livello sonoro riprende questi suoni anni '80 anche se, in questo caso, mi è piaciuto molto divertirmi con una melodia che avesse un sapore un po' retro. Se vuoi, anche ispirandomi al cantautorato pop della cultura italiana».