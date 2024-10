Tasso disoccupazione dati Italia le parole di Stoppani

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di giovedì 3 ottobre 2024)diai minimi dal 2007: ne parla. “Una situazione migliore rispetto alle tensioni geopolitiche e alle aspettative di contesto”, dichiara all’Adnkronos Lino. “Bisogna ripartire dal report di Mario Draghi, con quelle riflessioni sulle banche che non aiutano le imprese a crescere”, affermache prosegue. “L’Europa rischia di arretrare senza un mercato unico di capitali” e l’operazione di Unicredit su Commerzbank “mostra l’importanza di grandi colossi” in grado di competere con Cina e Usa. Le piccole banche devono scomparire? “Neanche per sogno – dice– sono un valore importante: l’offerta diversificata consente di rispondere ai diversi bisogni delle imprese: non ci sono solo quelle grandi”. Aggiornamento ore 10.