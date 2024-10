Sequestro di un Edificio Scolastico a Teramo | Rischio Crollo per il Convitto Delfico

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 3 ottobre 2024)- Un importantesituato a, il, è stato sequestrato a causa di preoccupazioni riguardanti la sua stabilità strutturale. Questo storico palazzo, che si affaccia su Piazza Dante, ospita diverse istituzioni educative, tra cui una scuola primaria, una secondaria di primo grado, un liceo coreutico, un liceo scientifico e un servizio di residenzialità () per gli studenti del secondo ciclo di istruzione. La struttura accoglie oltre mille studenti, rappresentando così una delle scuole più grandi della città e dell'intera regione. Inoltre, ilè noto per la sua storia prestigiosa, essendo stato fondato nel 1813 per volontà di Gioacchino Murat.