Risultati Europa League 2ª Giornata | 6 gol in Porto-United sorride solo una romana | CLASSIFICA

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Archiviati idella secondadiun’italiana, come nel turno inaugurale. La Lazio liquida 4-1 il Nizza e sale a quota 6 punti, la Roma viene sconfitta dall’Elsfborg per 1-0 e resta a quota 1. Pirotecnico 3-3 frae Manchester: Rashford e Hojlund portano avanti gli inglesi, Pepè e Aghehowa pareggiano i conti nel primo tempo, nella ripresa Aghehowa porta avanti i suoi, Maguire al 91? firma il 3-3 con loin 10 per il rosso a Bruno Fernandes. Nelle altre gare da segnalare l’1-4 del Liione sui Rangers, il successo del Tottenham in casa del Ferencvaros per 1-2, il colpo esterno dell’Anderlecht in casa della Real Sociedad (1-2) e il pari del Fenerbahce di Mourinho in casa del Twente.