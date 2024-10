Paola Iezzi | La separazione con Chiara era inevitabile X Factor? Non siamo gli stro**i che fermano una carriera

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 3 ottobre 2024): “Laconeraè tornata sulla cresta dell’onda, non solo grazie a Xin cui ricopre il ruolo di giudice al fianco di Jake La Furia, Manuel Agnelli e Achille Lauro, ma anche per la ritrovata intesa con la sorella. Proprio nel talent show, l’artista, come racconta in un’intervista a La Repubblica, ha sorpreso tutti per la sua competenza musicale: “Essere underrated e creare sorpresa mi piace. Spesso si giudica l’apparenza, è normale anche se non è corretto. È il pregiudizio di cuivittime un po’ tutti. Ma è un aspetto che persiste nella mia vita”. La cantante, poi, parla dei suoi colleghi di lavoro: “Sono stata molto fortunata perché potevo capitare in edizioni diverse. È una giuria speciale. Conoscevo tutti, ma si è creata un’alchimia un po’ magica: ho avuto la fortuna di incontrare persone che ascoltano.