Orari Motogp Giappone | Sky e Tv8 dove vedere qualifiche Sprint race e Gran premio di Motegi

(Di giovedì 3 ottobre 2024), 3 ottobre 2024 – Nonostante la vittoria di Jorge Martin con una gara condotta dall’inizio alla fine, Pecco Bagnaia è uscito dal difficile weekend di Mandalika con un guadagno di 3 punti in classifica. Il campione del mondo era arrivato in Indonesia con 24 punti di ritardo e ora ne ha 21 da recuperare, per effetto della vittoria incon la caduta di Martin e del terzo posto in gara lunga. Di più Bagnaia non avrebbe potuto fare considerando le difficoltà sul passo con gomma media e il rivale è parso fin dal venerdì decisamente più in ritmo e in feeling con il tracciato asiatico. Ora ci si sposta aci sarà il terzo fine settimana consecutivo. La lotta sembra racchiusa ai primi due, perché Bastianini a Mandalika è caduto nel tentativo di riprendere i primi due, secondo Acosta, e ora è distante 75 punti, e pure Marquez, da meno 78, è tagliato fuori.