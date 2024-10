Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi si sono sposati Le foto del matrimonio in Italia | la location gli abiti e gli invitati alle nozze da sogno

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Una cerimonia privata, tenuta segreta, lo scorso maggio. Così, si erano svolte ledadi, in cui sifinalmente giurati amore eterno. La star di Stanger Things ha finalmente condiviso gli scatti di un giorno che entrambi ricorderanno per tutta la loro vita. E alcuni dettagli nonpassati inosservati, a cominciare dalla. La cerimonia, infatti, si è svolta nella lussuosa Villa Cetinale di Sovicille, in provincia di Siena, dominata dalla natura e dall’eleganza. E non potevano che essere altrettanto eleganti anche glida sposa indossati da, a partire da quello del ricevimento, firmato Oscar de la Renta: un abito lungo e bianco in pizzo, con scollo all’americana, sfoggiato per il taglio della torta.