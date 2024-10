LVMH entra in F1 ufficiale l’accordo di sponsorizzazione per i prossimi dieci anni

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Alla vigilia del 75esimoversario della sua nascita, la Formula 1 si è regalata un nuovo global partner. Si tratta di, marchio del lusso che comprende brand iconici come Louis Vuitton, Moët Hennessy e TAG Heuer. La trattativa è partita in estate, dopo la rottura con Rolex, in scadenza a fine 2024. E così dal 2025 e per isaràlo sponsordella F1. L’annuncio è stato dato sul portale del leader mondiale del lusso, con una nota congiunta in cui si parla di «accordo senza precedenti». E nuovi dettagli sulla partnership saranno forniti a inizio 2025. Arnault: «Vogliamo superare i confini» Soddisfatto Bernard Arnault, presidente e ceo del gruppo. Ha dichiarato: «Le persone, la ricerca dell’eccellenza e la passione per l’innovazione sono al centro dell’attività delle nostre Maison e della Formula 1.