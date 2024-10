L’inedito asse Rachele Mussolini-Pd Salvini da Del Debbio parlerà anche del caos treni? Le pillole del giorno

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Appena arrivata in Forza Italia da FdI,tesse l’elogio di Alcide De Gasperi, dando vita a un “campo largo” addirittura con il Pd. E così a Roma l’mblea capitolina ha approvato una mozione per intitolare il Palazzo dei Congressi proprio a De Gasperi: il testo era firmato da Francesco Carpano ejr per Forza Italia, oltre che da Yuri Trombetti per il Pd, e impegna il sindaco di Roma Roberto Gualtieri «a considerare di avviare un’interlocuzione con Eur spa, proprietario del Palazzo dei Congressi, al fine di intitolare il prestigioso edificio all’insigne statista italiano De Gasperi, al termine dell’intervento di ristrutturazione in atto». Che poi al vertice di Eur spa c’è Enrico Gasbarra, democristiano nel cuorese poi ha traslocato nel Partito democratico: non sarà certo contrario all’iniziativa, anzi.