La riunione nel garage di Bellocco | così il clan pianificò l’omicidio di Beretta per prendersi gli introiti del merchandising della Curva Nord

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Il 27 luglio scorso neldel boss Antoniosi tiene unadecisiva durante la qual il capo ultras dell’Inter Andrea, presente anche lui, comprende in modo chiaro che è già pronto un piano per ucciderlo. Alla basa del rancore nutrito davi è la gestione del negozio die gliche, a detta die Marco Ferdico, non sarebbero stati divisi in parti uguali. Insomma si accusadi tenersi in tasca un bel tesoretto senza dividerlo con i membri del triumvirato che controlla la. Anche per questo, si legge una nota integrativa all’ordinanza che ha portato all’arresto dei vertici degli ultras di Inter e Milan,hanno già previsto di aprire un nuovo punto vendita di materiale, ma questa volta a Milano in via Casoretto.