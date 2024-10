La Neretina | dal 18 ottobre al 20 ottobre la seconda edizione del festival controcorrente

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Roma, 3 ott – Dal 18 al 202024 è pronta a tornare la rassegna letteraria “Ladella cultura”. Dopo aver esordito lo scorso anno l’evento patrocinato dal comune di Nardò e dalla provincia di Lecce vedrà coinvolti ospiti del calibro di Diego Fusaro, Simone Pillon, Gian Micalessin, il Sindaco di Lecce Adriana Poli Bortone, Alessandro Di Battista, Gianluca Veneziani e Vittorio Sgarbi. Unaricca e composita di temi dopo il successo di 12 mesi fa grazie alla partecipazione di personalità del mondo della cultura come Pietro Senaldi, Francesco Borgonovo e Gianluigi Paragone. Al via lade LaUn autunno letterario caldo quindi accompagnato dalle onde dello Ionio che vedrà Nardò diventare per tre giorni capitale delle idee del Salento al Teatro Comunale cittadino.