La linea di Acquaroli | Il metodo non mi piace nessuno mi ha avvertito Adesso voglio chiarezza

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Il via ai lavori preliminari per la realizzazione di un Centro per i rimpatri alle spalle dell’aeroporto di Falconara ha sorpreso tutti, in particolare le istituzioni locali. A partire dall’ente capofila, ossia la Regione Marche. Il presidente, Francesco, a caldo ha chiesto tempo per capire meglio i contorni della notizia diffusa l’altro ieri dal Resto del Carlino e confermata dal prefetto di Ancona, Saverio Ordine. Ieri il governatore ha voluto ribadire alcuni concetti e affrontarne altri, partendo dall’analisi dele del merito della questione: "Non mi ha fattore certo venire a conoscenza di una procedura avviata per realizzare il Cpr a Falconara leggendo la notizia sulla stampa – raccontaal Carlino – Qui siamo nell’ambito dele questo punto va chiarito per il futuro. È chiaro che qualcosa non ha funzionato sotto il profilo comunicativo.