Juve notte da giovani leoni Vlahovic-Conceiçao Lipsia ribaltato in dieci

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Il ginocchio di Bremer e il quadricipite di Nico Gonzalez che cedono in un paio di minuti, la mano di Di Gregorio che sfiora la palla fuori area causandone l’espulsione, poi l’altra mano, quella di Douglas Luiz, che subito porta al rigore contro nella ripresa: la rappresentazione anatomica della serata in salita della, ribaltata però con un cuore immenso: contro tutto e contro tutti.e Conceicao i mattatori, in mezzo a tanto altro. La Signora ha fatto sua la sfida allo specchio contro un altro team dalla progettualità ambiziosissima. La corazzata rivoluzionata e rinta da Giuntoli ha strappato una vittoria dal peso specifico pazzesco, un manifesto del coraggio applicato al calcio.