Incendio al motore di un aereo Ryanair | evacuati 184 passeggeri

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Momenti di panico all’aeroporto del Salento di Brindisi, il 3 ottobre 2024, quando unè scoppiato neldi un. Il velivolo era diretto a diretto a Torino. L’stava eseguendo le normali operazioni di rullaggio sulla pista, in preparazione per il decollo, quando una fiammata è stata avvistata provenire da uno dei motori. Il comandante ha immediatamente attivato il protocollo di emergenza. E ha ordinato l’evacuazione dei 184presenti a bordo tramite gli scivoli d’emergenza. Fortunatamente non si registrano feriti, ma l’incidente ha costretto le autorità aeroportuali a chiudere lo scalo per diverse ore. Il che ha causato significativi disagi per i voli in arrivo e in partenza.