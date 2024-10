Il cold case risolto dopo 32 anni Incastrato l’uomo dei parcheggi | Ancora mi ribalto nel letto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 3 ottobre 2024) "Poi ti spiegherò ti spiegherò la storia di sta via qua un giorno eh questa via c’ha una storia mica eh questa c’ha una storia importante, fratello". 20 luglio 2020, Giuseppe Caminiti e l’imprenditore Gherardo Zaccagni passano casualmente in macchina in via Montegani: quell’indirizzo evoca un immediato ricordo nella testa del cinquantatreenne nativo di Taurianova. La sua mente torna subito al 19 ottobre 1992. Cosa accadde quel giorno? Fu assassinato a colpi di pistola il narcos Fausto Borgioli, storicamente legato negliOttanta alla banda di Francis Turatello e Marietto Argento. Un delitto rimasto irper 32. Ora è arrivata la svolta. Ed è stato Caminiti, finito in manette lunedì nell’inchiesta sulle curve della Dda, ad autoaccusarsi dell’omicidio, parlandone con Zaccagni, il suo "datore di lavoro" nell’affare deidello stadio Meazza.