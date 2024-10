I Mercatanti Fiato ai libri Sapori d’ottobre e Molte Fedi | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Isul Sentierone,a Lovere,aia Costa Volpino,alla chiesa di San Fermo, il cineforum a Mozzo e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di giovedì 3 ottobre. Ecco gli appuntamenti.Dal 3 al 6 ottobre sul Sentierone, a, torna “in fiera”, l’evento che porta nel centro città ie i colori delle bancarelle provenienti da tutta Italia e da buona parte d’Europa, oltre che cucine provenienti da ogni parte del mondo. L’iniziativa, giunta alla 22esima edizione, è organizzata da Anva Confesercenti in collaborazione con Promozioni Confesercenti. Come ogni anno porta acentinaia di espositori da tutta Europa e non solo, con il giusto mix tra street food di qualità e prodotti di alto artigianato.