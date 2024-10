I legami calabresi e i concerti estivi | il ruolo di Hagag nella curva del Milan

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 3 ottobre 2024)o – AllaSud non è stata contestata l’aggravante mafiosa, a differenza dei cugini interisti. Tuttavia, sottolineano i magistrati, i contatti e i rapporti intercettati nel corso dell’indagine ‘Doppia’ forniscono comunque “l’idea di un progressivo avvicinamento tra delinquenza da stadio e ’ndrangheta dagli sviluppi ad oggi non prevedibili”. L’elenco dei pm parte da due uomini storicamente legati al capo Luca Lucci: Rosario Calabria e Saverio Trimboli. Il primo – condannato per lesioni personali nel 2008, violenza e minaccia a pubblico ufficiale nel 2020 e traffico di stupefacenti nel 2022 – “è vicino a Domenico Papalia, classe ’83, figlio di Antonio, appartenente all’omonima famiglia di ’ndrangheta orbitante nell’areaese (Corsico e Buccinasco)”.