Golf | è morto Franco Chimenti presidente della Federazione Italiana Aveva 85 anni

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 3 ottobre 2024) E’ scomparso il85ed era appena stato rieletto per il quarto mandato, avendo ottenuto il 16 settembre scorso il 71,29% dei voti, superando la soglia dei due terzi, richiesta per i mandati oltre il terzo.era nato a Napoli il 7 agosto del 1939, ed era stato a lungo Professore Ordinario di Chimica Farmaceutica all’Università “La Sapienza” di Roma, dovericoperto poi la carica di Preside, ed era membroNew York Academy of Scienses. Dal 1970 al 2000 era statodell’Istituto di Ricerca Dermocosmetica, mentre dal 1981 al 1985ricoperto la carica di viceSocietà Sportiva Lazioquale era poi diventatonel 1986.