Giovane picchia i genitori e aggredisce i carabinieri | la decisione del Tribunale dopo l’arresto

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl Giudice per le indagini preliminari deldi Benevento, dott. Roberto Nuzzo, ha rimesso in libertà Domenico D. V., 21 anni, residente a Montesarchio, ed ha disposto l’obbligo di firma tre volte alla settimana. Ilè stato arrestato il primo ottobre 2024,aver opposto resistenza e aggredito iintervenutil’obbligo di firma tre volte alla settimana. presso la sua abitazione a seguito di una segnalazione di violenza domestica da parte della madre. La vicenda ha avuto inizio nel pomeriggio del 30 settembre 2024, quando la donna si è recata presso la Stazione deidi Montesarchio per denunciare di essere stata aggredita dal figlio Domenico, sotto l’effetto di alcol e sostanze stupefacenti. Il personale deisi è recato sul posto per effettuare i dovuti accertamenti. All’arrivo dei militari, Domenico D. V.