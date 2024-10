Double face Meloni | tutte le contraddizioni della premier dopo due anni di governo

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Il prossimo 22 ottobre Giorgiataglierà formalmente il traguardo del secondo anno dia Palazzo Chigi. In Italia, dove i governi hanno una durata media di un anno e mezzo circa, la longevità del biennioano è già di per sé significativa. Se& Co. arrivassero a mangiare il panettone, fatto più che probabile vista la situazione odierna, ilI sarebbe il sesto esecutivo più duraturo di sempre. Un biennio è anche un lasso di tempo ragionevole adeguato per trarre un primo bilancio. L’elemento centralepolitica di Giorgia, tanto sul piano nazionale quanto su quello internazionale, è in essenza il suo doppio volto.. Giorgiaè una cosa ma deve esserne un’altra.