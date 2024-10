Dai tifosi 5 500 euro agli alluvionati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 3 ottobre 2024) La solidarietà è contagiosa. Ed è bellissima. Non è stato solo il Cesena Fc ad allungare una mano alle popolazioni alluvionate colpite dalla forte ondata di maltempo che a metà settembre è tornata a devastare il territorio ravennate, ma tantihanno fatto doppiamente la loro parte, garantendo una crescita del 50% dei fondi da devolvere in beneficenza. Oltre ai 10.000raccolti dalla società, che ha deciso di donare alla causa una parte degli incassi registrati domenica scorsa in occasione del match vinto dai bianconeri 4-2 contro il Mantova, se ne aggiungono infatti altri 5.500 frutto di un’iniziativa svolta autonomamente dai gruppi organizzati.