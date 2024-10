Cosa Penso dei Ferragnez | La Reazione di Barbara Bouchet Spiazza!

Leggi tutta la notizia su gossipnews.tv

(Di giovedì 3 ottobre 2024)durante un’intervista rivela il suo pensiero riguardo ai. Ecco cheha detto! Durante l’ultima puntata de La Volta Buona su Rai 1, condotta da Caterina Balivo, la discussione ha preso una piega inaspettata. Nel corso della rubrica La Volta Buona Magazine, si è parlato di alcuni argomenti scottanti, tra cui il bodyguard di Fedez, l’intervista di Taylor Mega e il dissing tra Tony Effe e il rapper. Proprio in questo contesto, l’attriceha espresso un’opinione piuttosto tagliente su Chiara Ferragni, scatenando unaimmediata della conduttrice e dello studio., ospite del programma, non ha nascosto il suo disappunto riguardo a Ferragni, accusandola di aver sfruttato i suoi figli per la visibilità, sottolineando come fosse contraddittorio chiedere agli altri di non citarli dopo averli mostrati al pubblico per anni.