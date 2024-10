Commercialisti ' prorogare concordato o si rischia insuccesso'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) "Per ilpreventivo biennale è necessaria una proroga della scadenza del 31 ottobre". È quanto afferma il presidente del Consiglio nazionale deiElbano de Nuccio, giacché "le modifiche normative al nuovo istituto sono state emanate solo ad agosto inoltrato, e l'indispensabile circolare dell'Agenzia delle Entrate è stata diramata il 17 settembre. In questo contesto nel quale, peraltro, permangono dubbi interpretativi, i colleghi, che devono elaborare le proposte e valutarle con i contribuenti loro assistiti, lamentano evidenti difficoltà dovute all'esiguo tempo disponibile". Per il vertice della categoria, perciò, lo slittamento serve, perché così "siundella misura".