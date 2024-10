Chicago Fire | Cosa succede nell’episodio 2 della stagione 13?

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di giovedì 3 ottobre 2024) La scorsa settimana, nel primo episodio13 andato in onda negli stati uniti, abbiamo avuto modo di conoscere il nuovo Capo. L’episodio 213 dici permetterà di conoscerlo meglio. La prima puntata è stata un’ottima introduzione al nuovo capo. Abbiamo avuto modo di conoscere un po’ la sua storia, con un accenno al fatto che è diventato così a causa di qualche è successo. Tutti i fan si sono chiesti se Herrmann si sarebbe sentito un po’ messo in difficoltà all’inizio, ma sta dando una possibilità al nuovo Capo. Sapeva che non sarebbe andato direttamente al posto di Boden, e non è stato scartato per Pascal, quindi questo aiuta. Ci sono alcune tensioni tra Kidd e Severide in questo momento. Sicuramente continueranno con il prosieguoserie, e ne abbiamo un assaggio in, 13°, 2° episodio.