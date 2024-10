Campagna di vaccini antinfluenzali | tutto quello che c’è da sapere

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 3 ottobre 2024) L’arrivo della nuova stagione vuol dire anche la riapertura delle campagne per i. Si mira a ridurre la diffusione dei virus per la stagione autunnale e invernale, anche se sempre più persone sono titubanti. Eccoche c’è daa riguardo. Con l’arrivo dell’autunno, è ripartita ladei. L’obiettivo è ridurre la diffusione dell’influenza stagionale e prevenire complicazioni, sopratnelle categorie più vulnerabili come gli anziani, i bambini piccoli, i malati cronici e le donne in gravidanza., foto Ansa – VelvetMagQuando e dove fare iIn tutta Italia, laè partita il 1° ottobre 2024 e continuerà fino alla fine dell’inverno.