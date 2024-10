Bellucci-Harris oggi in tv | orario canale e diretta streaming Masters 1000 Shanghai 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Mattiase la vedrà contro Billynel primo turno deldi, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della località cinese. Il ventitreenne lombardo è reduce dalle qualificazioni, in cui ha superato in due set sia il giapponese Yuta Shimizu sia l’esperto russo Aslan Karatsev. Adesso per lui c’è il britannico che, dopo essersi arreso nel turno decisivo del tabellone cadetto, è stato ripescato in qualità di lucky loser. I due si sono scontrati due volte a livello Challenger, con l’inglese che in entrambi i casi è riuscito ad imporsi al parziale decisivo. Per, tuttavia, il momento di forma è più che favorevole e sarà lui a partire con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers.