Basket Serie B Interregionale La Mens Sana è preoccupata per Neri Ragusa e Pannini

(Di giovedì 3 ottobre 2024) La ‘Note di Siena’ball dopo il bel successo dell’esordio su Arezzo si allena al PalaEstra in vista del match di domenica alle 18 a Firenze sul parquet dell’Olimpia Legnaia, formazione già affrontata e battuta in amichevole un paio di settimane fa. Le condizioni dei giocatori acciaccati, ovvero, che hanno comunque dato un contributo importante, sono valutate dallo staff medico ed atletico ogni giorno. La speranza è quella di averli ancora tutti e tre a disposizione possibilmente per più minuti rispetto alla partita contro il amaranto. C’è infatti necessità di avere più giocatori possibili pronti all’uso visto che si avvicina il primo turno infrasettimanale del campionato di B, previsto, per quando riguarda i biancoverdi, mercoledì prossimo alle 20,45 in casa contro Cecina una delle favorite insieme a Empoli.