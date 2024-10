A Porte dello Jonio un week end dedicato ai bambini

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoSabato 5 e domenica 6 ottobre 2024, al Centro commercialedi Nhood Taranto, due giornate dedicate aie alla fantasia. Il Cortile dei Pescatori ospiterà uno dei personaggi più iconici ed amati dai più piccoli: il Gruffalò. Il simpatico mostro, nato dalla penna di Julia Donaldson e Axel Scheffler, quest’anno festeggia i 25 anni dalla creazione con un tour pensato per stimolare la creatività e per avvicinare i più piccoli alla lettura.Il Gruffalò vanta numeri record: oltre un milione di copie vendute; libro più richiesto nella collezione Albumini del Corriere della Sera (i libri sono in vendita anche nello store Mondadori presente nel centro commerciale); personaggio di animazione tra i più amati e seguiti su Rai Yoyo con oltre 130mila spettatori a puntata.