Shadows of Doubt | Recensione Gameplay Trailer e Screenshot

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)ofci trasporta in un intrigante mondo noir degli anni ’80, ma con una svolta futuristica e iperindustrializzata. In questo sandbox generato proceduralmente, vesti i panni di un detective privato in una città viva e pulsante, dove ogni angolo nasconde segreti e misteri da svelare. L’intera esperienza ruota attorno alla tua capacità investigativa: ogni cittadino, appartamento e indizio è parte di un complesso mosaico da decifrare.ofUna delle caratteristiche più impressionanti diofè la sua simulazione realistica. Ogni abitante della città ha una propria vita: una casa, un lavoro, una routine quotidiana che seguirà anche se non lo stai osservando. Questo mondo non aspetta te, ma continua a vivere indipendentemente dalle tue azioni.