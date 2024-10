Roseto un osso duro | Ma possiamo farcela

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Amaro finale a Rieti per la Ristopro Fabriano che a un secondo dalla fine aveva la partita in mano e avanti di un punto un’ingenuità incredibile ha costretto la squadra alll’over time. Al supplementare con la squadra decimata per alcuni cervellotici falli del direttore di gara i ragazzi di Niccolai, complice la stanchezza non sono riusciti a tenere testa ai padroni che hanno avuto vita felice. Questa sera nella gara infrasettimanale debutto davanti al proprio pubblico per i cartai contro unche fino adesso ha dimostrato di essere lo schiacciasassi del girone. Fabriano può contare sul fattore campo e soprattutto sulla voglia di rivalsa dopo l’immeritata sconfitta di Rieti. Al Palachemiba si inzia alle 21. Una partita vinta buttata via per una ingenuità a 1 secondo dal termine con un punto di vantaggio.