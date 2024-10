Roma vietate le manifestazioni pro-Palestina del 5 ottobre

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 2 ottobre 2024), 22024 – Per lepro-del 5“noi abbiamo già iniziato a lavorare sulle informazioni e faremo un tavolo tecnico il 4. Ci stiamo organizzando per pianificare servizi specifici a Ostiense e, i controlli, inizieranno fin dai caselli, diventando più stringenti nei luoghi delle iniziative per le quali, lo ricordo, esiste un divieto che va fatto rispettare anche utilizzando il dialogo“. Lo ha spiegato Roberto Massucci, il neo Questore diappena insediato. Il 7, infatti, ricadrà l’anniversario dell’attacco terroristico di Hamas su Israele, che ha causato migliaia di morti: per l’occasione, sono statepro-organizzate per il 5ma, a quanto si apprende, il divieto non fermerà circa 30mila persone provenienti da tutt’Italia dallo scendere in piazza.