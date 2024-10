Ragazza di 15 anni scompare mentre va a scuola | ricerche in corso a Santa Maria Imbaro

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Chieti - Adolescente non rientra a casa dopo essere uscita per andare a. Si sospetta sia in compagnia di un ragazzo maggiorenne. Quindicenne sparisce nel tragitto per la, allarme tra i familiari Preoccupazione aper la scomparsa di Chiara Casturà , unadi 15, residente nel comune in provincia di Chieti, che non è più rientrata a casa dopo essere uscita per andare a. L'adolescente frequenta l'istituto De Titta di Lanciano, ma oggi non ha fatto ritorno a casa, gettando i suoi familiari nell'angoscia. I genitori, non vedendola rientrare, hanno contattato immediatamente i carabinieri, che hanno avviato le. Chiara è alta circa 170 cm, indossava una felpa rossa, una canotta nera e dei jeans al momento della scomparsa.