Mo | Meloni ' rafforzare mandato Unifil al lavoro per sicurezza cittadini e militari italiani'

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Roma, 2 ott. (Adnkronos) - L'obiettivo è la "stabilizzazione del confine israelo-libanese attraverso la piena applicazione della risoluzione 1701". Così la premier Giorgia, parlando della crisi in Medio Oriente nel suo intervento in apertura del Consiglio dei ministri. "In questo quadro, l'Italia ha invitato il Consiglio didelle Nazioni Unite a prendere in considerazione un rafforzamento deldella missioneal fine di assicurare ladel confine tra Israele e Libano in attuazione delle vigenti risoluzioni dell'Onu" ha proseguito la presidente del Consiglio, secondo la quale "è altrettanto urgente giungere a un accordo per un cessate il fuoco a Gaza e il rilascio degli ostaggi in linea con la risoluzione 2735".