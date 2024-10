Mensa al via con una settimana di ritardo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Il consiglio comunale di Forlimpopoli, nella seduta di lunedì, ha approvato il bilancio consolidato del Comune e poi discusso varie interpellanze presentate dal gruppo di opposizione ‘La nostra città’. Le consigliere Angela Righini e Mirna Tampieri hanno chiesto delucidazioni sulle motivazioni che hanno portato il servizioa partire unadopo l’inizio delle scuole, causando disagi alle famiglie. Enrico Zambianchi aveva invece sollevato dubbi sull’organizzazione degli spettacoli durante la scorsa Festa Artusiana, ritenuti non all’altezza e affidati tramite una selezione avvenuta unicamente sul Mepa (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione), evidenziando poi il fatto che l’annuncio non fosse stato dato anche nel sito del Comune, come in passato.