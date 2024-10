Lo chef Valerio Braschi apre un nuovo ristorante a Milano | ecco quando e come si chiamerà

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Rimini, 2 ottobre 2024 – Lo ha annunciato lui stesso, con un videomessaggio pubblicato, nei giorni scorsi, sui suoi canali social: lo, 27 anni, originario di Santarcangelo di Romagna e vincitore dell’edizione 2017 di Master, è pronto a intrndere una nuova avventura culinaria. Tra qualche settimana, infatti, aprirà unlocale all’interno della Galleria Vittorio Emanuele, il ‘salotto buono’ della città di. IlsiGalleria 1887.ha svelatonel suo post su Instagram, "qui mi guardo in giro e vedo un sacco di marchi: Armani, Gucci, Fendi, tutti brand di moda vanto del made in Italy. Ci sono anche Cracco e i fratelli Capitaneo a rappresentare l’eccellenza italiana. Ma presto ci sarò anche io. Non vedo l’ora, l’entusiasmo è a mille: sono pronto e carico per questa nuova avventura”.