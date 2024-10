La Gialappa’s | Il De Laurentiis di Max Giusti è perfetto ma oggi il Trap farebbe sfracelli

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Mai dire Gol è tornato, scrive Antonio Dipollina su Repubblica. Con incursione rapidissime, in pillole, dentro la Champions in chiaro su Tv8. Giorgio Gherarducci e Marco Santin parlano di personaggi die di ieri, tra novità e nostalgia. “Lo spirito è quello – dicono – il resto ha dentro però tutto quello che è venuto dopo, per esempio l’esperienza a Quelli che il calcio. La digitalizzazione e la velocità con cuiriesci a lavorare sui filmati sono un cambiamento epocale e permettono cose impossibili un tempo.I social? Basta non leggerli”. Dicono che adesso il personaggio del calcio presenza fissa dovrebbe essere “Ibrahimovic: ha tutto, e soprattutto è divertente quando vuole esserlo ed è divertente anche quando non vuole e si fa serio”. oppure “Ivan Juric. È la persona più permalosa del mondo.