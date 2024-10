Juve-Lipsia partita memorabile in Champions League | 3-2 per i bianconeri

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Lantus, reduce da una convincente vittoria per 3-1 contro il PSV, ha affrontato ildi Marco Rose nella seconda giornata di. Dopo aver perso lad’esordio contro l’Atletico Madrid, i tedeschi cercavano il riscatto davanti ai propri tifosi alla Red Bull Arena, e laha riservato emozioni forti, con colpi di scena inaspettati e unantus in seria difficoltà ma comunque vincente per tre gol. Sin dall’inizio, ilha imposto il suo gioco, cercando costantemente la profondità e mettendo sotto pressione la difesa bianconera. La squadra di Thiago Motta, schierata con l’obiettivo di controllare il gioco e ripartire velocemente, ha però faticato a contenere le avanzate dei padroni di casa, ritrovandosi in un vero e proprio baratro nel secondo tempo.