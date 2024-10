Il simbolo della città è degradato Torre Pusterla sarà risanamento Caccia alla ditta che farà i lavori

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Restauro, ci siamo. Il progetto esecutivo è stato approvato a luglio scorso ed ora sono state approntate le procedure per l’appalto e l’aggiudicazione dell’importante opera di. In pratica, è stata promossa una procedura aperta con la presentazione contestuale delle offerte attraverso il criterio del prezzo più basso: la scadenza è indicativamente stata fissata tra circa trenta giorni. Quando il cantiereinsediato nel “cuore“ del centro urbano, idovranno terminare entro 180 giorni. La spesa per la realizzazione dell’intervento ammonta a oltre 613mila euro, 427mila stanziati da Fondazione Cariplo, nel contesto del bando “Tra castelli, torri e corti lombarde“, mentre 185mila provengono dalle casse del Comune.