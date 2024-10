I Fratelli Corsaro 2 ci sarà?

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Da Mediaset ci fanno sapere che è prematuro pensare alla seconda stagione de I, dal momento che la prima terminerà solo stasera su Canale 5 (le anticipazioni). Ma a noi sembra invece il momento migliore per fare un bilancio e spiegare perchè la serie meriterebbe un rinnovo. Ascolti a parte, s’intende. Imeritano un’altra chance La parabola Auditel della serie CamFilm diretta da Francesco Miccichè non è stata in effetti delle migliori: partita da un incoraggiante 16.5% di share, è calata con la seconda puntata al 13.6% per poi crollare all’11.7%. Ma di tutte le proposte seriali fatte dal Biscione negli ultimi anni è stata una delle migliori, capace di coniugare indagini e questioni sociali, family drama e linee romantiche e in grado soprattutto di far brillare sotto una nuova luce Giuseppe Fiorello.