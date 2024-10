Guida TV Sky Cinema e NOW | Il Professor Cenerentolo Mercoledi 2 Ottobre 2024

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Mercoledì 2sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.Stasera, su SkyUno HD alle 21:15, va in onda "Il", una commedia leggera diretta e interpretata da Leonardo Pieraccioni. Pieraccioni interpreta Umberto, un uomo che, a causa di un tentativo fallito di rapina, finisce in carcere. Durante il giorno, come parte del programma di reinserimento, lavora in una biblioteca dove incontra Morgana, interpretata da Laura Chiatti, che lo scambia per un operatore culturale. Umberto, per mantenere viva questa bugia, si ritrova in una doppia vita, con situazioni comiche e malintesi, dovendo tornare in prigione a mezzanotte, proprio come Cenerentola. Su SkyDue HD, sempre alle 21:15, sarà trasmesso "Il talento di Mr.