Grande Fratello Ilaria Clamente è incinta? Ecco cosa hanno detto pochi minuti fa alcuni inquilini una di loro fa una intima confessione

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Nella giornata di ieri Ila Clemente ha lasciato la Casa delper motivi personali. Non appena è stato diramato il comunicato stampa da parte della produzione del reality show, molti utentiiniziato a parlare di una sospetta gravidanza. Sembrerebbe infatti che nei giorni scorsi la concorrente avesse parlato di un ritardo con le altre gieffine. La 30enne romana è davvero in dolce attesa? Nella Casa delda circa 24 ore non si parla d’altro. Poco fa, in camera da letto Mariavittoria Minghetti, Luca Calvani e Amanda Lecciso si sono ritrovati a confabulare. A un certo punto l’attore ha esclamato: Non possiamo dire altro, lo so. La sorella di Loredana Lecciso ha aggiunto: È per unabella A quel punto la Minghetti ha fatto un’: Dipende. Dipende dal momento, da chi hai vicino. Per me non è stata unabella. Non lo è stata.