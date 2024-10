Dopo Blackrock Meloni incontra il presidente di Microsoft | decisi investimenti per 4 miliardi

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Ladel Consiglio Giorgiahato nel pomeriggio di oggi 2 ottobre ildiBrad Smith. Lo riferisce una nota della presidenza del Consiglio. L'incontro è avvenuto a Palazzo Chigi e si colloca il viaggio della premier a New York e ai contatti instaurati con il Ceo di Twitter Elon Musk, eil bilaterale di due giorni fa avvenuto sempre a Roma con Larry Fink, l'amministratore delegato della società di investimento. "Nel corso del colloquio ha espresso soddisfazione per l'importante investimento cheha annunciato di realizzare in Italia per incrementare i data center necessari per sostenere la crescente richiesta di servizi di intelligenza artificiale", si legge nella nota. L'azienda ha annunciatonel nostro paese pari a 4