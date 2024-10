Come affrontare il clima incerto di ottobre con il giusto spirito? Ecco il necessario per comporre eleganti e disinvolti outfit autunnali

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Pochi pezzi studiati, da mixare tra loro con nonchalance.i look più ricercati e di tendenza a cui ispirarsi a2024. Work jacket e jeans Dalla fabbrica allo street style, il passo è breve: il modello cargo in tela grezza con tasconi, con il colletto di velluto a contrasto, è in cima alle wishlist. Leggi anche ›vestirsi a2024? 5dall’eleganza disinvolta Maglione e gonna di pelle L’abbinamento autunnale per eccellenza, quello composto da un maglione confortevole taglio XL e da una midi skirt di pelle. Soprabito e mocassini L’da educanda, uno dei trendpiùdel 2024, con mocassini (senza o con tacco), camicia bianca inamidata e soprabito pulito.