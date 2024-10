Chi sono i protagonisti | bordata alla Uefa Ancelotti terremota il calcio europeo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Se ne è tornato ancora a parlare: si giocano troppi match, per il malessere fisico dei calciatori. Carloè tornato a ribadirlo nella conferenza stampa prima della sfida di stasera (mercoledì 2 ottobre) del suo Real Madrid contro il Lilla: "Citroppe partite, ma inonquelli che decidono — ha detto Carletto — I calendaridecisi da leghe e federazioni e questo complica molto. Cipiù infortuni e soprattutto ne risente la qualità. Con qualche partita in meno si può vedere uno spettacolo migliore”. Poi l'ex allenatore del Milan si è soffermato sulla condizione di Kylian Mbappé, che ha recuperato dall'infortunio: “Si è ripreso in maniera molto rapida — ha aggiunto — Dobbiamo vedere come andrà in allenamento, perché non ha ancora lavorato con la squadra e ha fatto un lavoro individuale. Ha avuto delle buone sensazioni. Sta bene.