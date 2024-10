Cento anni della radio in Italia celebrazione in senato

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – All’interno dell’aula delsono stati celebrati iin. La festa dedicata alla, voluta su iniziativa del Presidente Ignazio La Russa, è andata in onda su Rai1 a cura di Rai Parlamento, e su Rai1, con la conduzione di Carlo Conti, la partecipazione di Renzo Arbore, Umberto Broccoli e Andrea Delogu. Con la presenza in Aula figure istituzionali, vertici del servizio pubblicotelevisivo e alcuni rappresentanti delle maggiori emittentifoniche private. Seduta sullo scranno del padre ha preso parte Elettra Marconi, figlia delre del Regno d’Guglielmo Marconi, inventore. Che Conti ha ringraziato “Se non avesse inventato laio e tanti amici presenti non saremmo stati qua.